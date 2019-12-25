Число нарушений правил парковки в петербургских дворах упало до 2,6%

Число нарушений парковки во дворах Петербурга снизилось до летнего минимума.

В Санкт-Петербурге число нарушений правил парковки во дворах летом снизилось до 2,6%, сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Мониторинг велся с конца мая в ночное время. Особое внимание уделялось фактам перекрытия подъездов к контейнерным площадкам, что мешает своевременному вывозу отходов.

По данным инспекции, достигнутый показатель является рекордным для летнего периода и сопоставим только с уровнем, фиксируемым в новогодние праздники, когда движение автомобилей минимально.

