Число нарушений правил парковки в петербургских дворах упало до 2,6%

В Санкт-Петербурге число нарушений правил парковки во дворах летом снизилось до 2,6%, сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).
Мониторинг велся с конца мая в ночное время. Особое внимание уделялось фактам перекрытия подъездов к контейнерным площадкам, что мешает своевременному вывозу отходов.
По данным инспекции, достигнутый показатель является рекордным для летнего периода и сопоставим только с уровнем, фиксируемым в новогодние праздники, когда движение автомобилей минимально.
Ранее началась подготовка к строительству стоянки на 500 мест в Парголово.
Фото: Piter.TV
