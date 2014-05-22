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В 2024 году в Петербурге от наркотиков умерли 7 несовершеннолетних
Сегодня, 12:14
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В 2024 году в Петербурге от наркотиков умерли 7 несовершеннолетних

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Всего число наркозависимых среди детей достигло 84.

В Санкт-Петербурге в 2024 году число наркозависимых детей достигло 84, 7 из них – умерли. Об этом на заседании городского правительства сообщила региональный уполномоченный по правам ребёнка Анна Митянина.

По словам Митяниной, лечение проходят только те, кого обязали через суд или заставили родители. В Северной столице на сегодняшний день нет ни одного специализированного стационарного учреждения для лечения наркомании у несовершеннолетних.

15 лет боремся за центр, никто не хочет погрузиться в проблему, дети умирают от наркотиков.

Анна Митянина, уполномоченный по правам ребёнка в Санкт-Петербурге

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина рассказала о поддержке семей в городе.

Фото: ВКонтакте/ Анна Митянина

Теги: наркозависимые, наркотики
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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