В 2024 году в Петербурге от наркотиков умерли 7 несовершеннолетних

Всего число наркозависимых среди детей достигло 84.

В Санкт-Петербурге в 2024 году число наркозависимых детей достигло 84, 7 из них – умерли. Об этом на заседании городского правительства сообщила региональный уполномоченный по правам ребёнка Анна Митянина.

По словам Митяниной, лечение проходят только те, кого обязали через суд или заставили родители. В Северной столице на сегодняшний день нет ни одного специализированного стационарного учреждения для лечения наркомании у несовершеннолетних.

15 лет боремся за центр, никто не хочет погрузиться в проблему, дети умирают от наркотиков. Анна Митянина, уполномоченный по правам ребёнка в Санкт-Петербурге

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина рассказала о поддержке семей в городе.

Фото: ВКонтакте/ Анна Митянина