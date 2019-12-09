Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина рассказала о поддержке семей в городе

Среди важных мер – продление программ материнского капитала и "Семейная ипотека" до 2030 года, а также оснащение перинатальных центров и программы "Пушкинская карта".

Детский омбудсмен Петербурга Анна Митянина поделилась с изданием "Петербургский дневник" информацией о текущей работе. Благодаря беспрецедентному строительству социальных объектов, город успешно справился с дефицитом мест в образовательных учреждениях.

Анна Владимировна отметила, что 2024 год, объявленный Годом семьи, положил начало пятилетию усиленной поддержки семей. Национальный проект "Семья", стартовавший в 2025 году, включает в себя пять федеральных проектов, направленных на всестороннюю поддержку семей. Среди важных мер – продление программ материнского капитала и "Семейная ипотека" до 2030 года, а также оснащение перинатальных центров и программы "Пушкинская карта".

Петербург стал первым регионом, где отменили плату за детские сады, расширили действие материнского капитала и организовали выдачу подарочных наборов для новорожденных. С 2025 года семьи с тремя и более детьми смогут получить выплаты на погашение ипотеки. Особое внимание уделяется поддержке молодых матерей, обучающихся очно, и созданию пунктов проката детских товаров. Работа по проекту "Семья" будет согласована с программой "10 приоритетов" Петербурга. Также статус многодетной семьи был закреплен бессрочно, расширив права на социальную поддержку. В 2024 году было оформлено более 76 тысяч удостоверений многодетной семьи.

Приоритетными направлениями работы остаются контроль за комиссиями по делам несовершеннолетних, оказание психологической помощи и правовое просвещение. Особое внимание уделяется семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. В 2024 году количество обращений, связанных с местами в детских садах и школах, значительно снизилось благодаря строительству рекордного числа образовательных учреждений.

Несмотря на усилия по борьбе с буллингом, полностью искоренить его не удается из-за доступности агрессивного контента в интернете. Решение проблемы требует объединения усилий всех участников образовательного процесса. Школам необходимо методическое сопровождение для урегулирования конфликтов.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Петербурге рассказала о современных детях.

Фото: предоставлено аппаратом уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге