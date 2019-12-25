Удается сохранять низкую летальность.

Генеральный директор ФГБУ "НМИЦ им. В.А. Алмазова" Евгений Шляхто рассказал в эфире программы "Петербург против коронавируса" на телеканале "Санкт-Петербург", что число госпитализированных петербуржцев с коронавирусом не растет уже неделю. Это задает положительный тренд.

Шляхто отметил, что врачам удается сохранять низкую летальность, которая на данный момент составляет 0,8%.

Это заслуга системы здравоохранения города. Мы выиграли время. Сейчас многие медучреждения вступили в строй, а это серьезный фактор стабилизации в данной ситуации сообщил Евгений Шляхто.

Ранее мы писали, что центр Алмазова начинает принимать пациентов с COVID-19.

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