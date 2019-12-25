Центр Алмазова начинает принимать пациентов с COVID-19

Специалисты уже прошли обучение работе в условиях эпидемии коронавирусной инфекции.

Во вторник, 12 мая, стало известно о том, что центр Алмазова начинает принимать пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Известно, что прием больных запланирован на 13 мая. В медучреждении для больных коронавирусной инфекцией подготовили 500 коек.

Отмечается, что медики уже прошли обучение по работе в условиях пандемии COVID-19/

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге выявили 339 новых случаев коронавируса.

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