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В Петербурге заявили о замедлении распространения COVID-19
Сегодня, 15:59
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В Петербурге заявили о замедлении распространения COVID-19

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Сегодняшние показатели сравнили с тем, что было неделю назад, 16 декабря.

Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Петербурге начало снижаться. Информация об этом содержится в материалах Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса.

По данным на 23 декабря, в городе зарегистрировали 974 госпитализации взрослых с COVID-19 и подозрением на него. Неделю назад количество госпитализаций было 1025, что на 5% выше сегодняшнего показателя. 

Положительную тенденцию связывают с введением ограничительных мер. 

Ранее главный врач Боткинской больницы заявил о том, что не видит выхода Петербурга на плато по коронавирусу.

Фото: Piter.TV

Теги: госпитализация, коронавирус
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге,

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