Главный врач Боткинской больницы не видит выхода Петербурга на плато по коронавирусу

По словам медика, госпитализированных и тяжелых больных еще много.

Главный врач Боткинской больницы Денис Гусев заявил, что в Петербурге пока "не видно никакого плато" по коронавирусу. По мнению медика, Роспотребнадзор говорит о плато, имея в виду количество выявляемых заболевших в сутки, а врачи ориентируются на количество госпитализаций и тяжелых больных. Об этом врач рассказал в интервью "Петербургскому дневнику".

Гусев отметил, что заболеваемость начнет снижаться, когда 50-60% населения переболеет ковидом, а 20% минимум получит вакцину, и это произойдет примерно к осени 2021 года. Также главврач рассказал, что пандемия многому научила Петербург: первым уроком стало то, что с биоматериалами необходимо работать аккуратно, а государства должны заключать соглашение, чтобы контролировать работу с бактериальными агентами.

Второе – это отношение к медработникам. Существенно возросла ценность труда врача, надеюсь, что так и будет дальше. И третье: произошла такая мобилизация всех ресурсов – руководства, медиков, производителей и горожан – что это можно сравнивать только с военным временем. Денис Гусев

Медик подчеркнул, что ограничительные меры Петербургу нужны были вопреки тому, что большинство людей все равно переболеет коронавирусом или вакцинируется. По словам Гусева, рост заболеваемости был не резким. Пока люди будут болеть, городу должно хватить времени на подготовку ресурсов к оказанию помощи на стационарном и амбулаторном уровне, поскольку эти ресурсы не бесконечны.

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Фото: Piter.TV