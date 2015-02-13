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Число госпитализаций больных коронавирусом в Петербурге снизилось на 28,5%
Сегодня, 22:36
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smirenny

Число госпитализаций больных коронавирусом в Петербурге снизилось на 28,5%

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Специалисты зафиксировали почти на 12% меньше новых случаев коронавируса, чем на прошлой неделе.

В пятницу, 5 февраля, в Межведомственном координационном совете по противодействию распространению COVID-19 сообщили, что в Северной столице стабильно снижается интенсивность распространения новой коронавирусной инфекции. Так, показатель суточной госпитализации за неделю упал на 28,5%. 

Также обращения пациентов с коронавирусом сократились почти на 12% меньше, по сравнению с данными прошлой пятницы – 1868 против 2122. Так, за прошедшие несколько дней в целом снижение впервые составило более 10%. В отчете совета уточнили, что показатели снижаются медленнее, чем в первую волну. 

 Чтобы тенденция сохранялась, необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах, а также избегать массовых мероприятий.

Ранее мы писали, что данные программы "Цифровой врач" будут доступны врачу и пациенту.

Фото: Piter.TV

Теги: госпитализация, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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Корж Марина
Сегодня 22:40

обращения пациентов с коронавирусом сократились почти на 12% меньше, по сравнению с данными прошлой пятницы

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