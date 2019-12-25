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Число доноров в Петербурге снизилось из-за пандемии
Сегодня, 20:30
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smirenny

Число доноров в Петербурге снизилось из-за пандемии

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На станции переливании крови приняты необходимые меры для борьбы с инфекцией

В среду, 28 октября, стало известно, что в Петербурге стало меньше доноров из-за пандемии коронавируса, заявила заместитель главного врача по медицинской части Городской станции переливания крови Наталья Орлова в эфире телеканала "Санкт-Петербург"

Врач рассказала, что станция старалась привлекать доноров.

В свое время мы связывались с операторами такси, которые давали промокоды, чтобы доноров привозили на станцию.

отметила она.

Также на станции организована парковка для личных автомобилей. 

Когда доноры приходят, им змеряют температуру, выдают средства индивидуальной защиты и обрабатывают руки антисептиком.

Ранее мы писали, что из-за коронавируса донорство костного мозга в Петербурге и РФ усложнилось.

Фото носит иллюстративный характер: Piter.TV

Теги: донор, доноры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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