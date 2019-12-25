Число доноров в Петербурге снизилось из-за пандемии

В среду, 28 октября, стало известно, что в Петербурге стало меньше доноров из-за пандемии коронавируса, заявила заместитель главного врача по медицинской части Городской станции переливания крови Наталья Орлова в эфире телеканала "Санкт-Петербург"
Врач рассказала, что станция старалась привлекать доноров.
В свое время мы связывались с операторами такси, которые давали промокоды, чтобы доноров привозили на станцию.
отметила она.
Также на станции организована парковка для личных автомобилей.
Когда доноры приходят, им змеряют температуру, выдают средства индивидуальной защиты и обрабатывают руки антисептиком.
Ранее мы писали, что из-за коронавируса донорство костного мозга в Петербурге и РФ усложнилось.
Фото носит иллюстративный характер: Piter.TV
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