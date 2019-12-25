Число доноров в Петербурге снизилось из-за пандемии

На станции переливании крови приняты необходимые меры для борьбы с инфекцией

В среду, 28 октября, стало известно, что в Петербурге стало меньше доноров из-за пандемии коронавируса, заявила заместитель главного врача по медицинской части Городской станции переливания крови Наталья Орлова в эфире телеканала "Санкт-Петербург"

Врач рассказала, что станция старалась привлекать доноров.

В свое время мы связывались с операторами такси, которые давали промокоды, чтобы доноров привозили на станцию. отметила она.

Также на станции организована парковка для личных автомобилей.

Когда доноры приходят, им змеряют температуру, выдают средства индивидуальной защиты и обрабатывают руки антисептиком.

Ранее мы писали, что из-за коронавируса донорство костного мозга в Петербурге и РФ усложнилось.

Фото носит иллюстративный характер: Piter.TV