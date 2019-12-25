Число дежурных групп в детсадах увеличат

В одной группе будет максимум 12 человек.

Учитывая, что детсады в городе пока не намерены открывать, с 1 июня увеличат количество дежурных групп. Об этом сообщили в Смольном в четверг, 28 мая.

В постановлении указано, что в группах будет по 12 воспитанников. Петербургские техникумы продолжат обучение дистанционно до 14 июня, студенты-медики пройдут практику очно, а воспитанникам детсадов и школьникам выдадут продуктовые наборы за счет средств города.

Напомним, что петербургские школьники будут сдавать ЕГЭ с 3 по 25 июля.

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