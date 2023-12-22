Вузы Петербурга увеличат число бюджетных мест в 2024 году

Кроме того, число бюджетных мест для программ магистратуры также будет увеличено.

В комитете по науке и высшей школе Петербурга сообщили, что число бюджетных мест в петербургских вузах увеличится в текущем году.

Согласно официальным данным, на приём в вузы Петербурга на учебный год 2024/25 года запланировано 31 425 бюджетных мест для программ бакалавриата и специалитета. Это на 1784 места больше, чем в прошлом году. Кроме того, число бюджетных мест для программ магистратуры также будет увеличено. Вузы примут 13 791 человек на первый курс в очной форме обучения, что на 122 места больше, чем в предыдущем году.



Как подчеркнул председатель комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов. Приемная кампания 2024/25 года будет проводиться в обычном формате.

Ранее мы сообщили о том, что новые цифровые лаборатории откроют в вузах Петербурга.

Фото: Piter.TV