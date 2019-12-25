Число безработных в Петербурге выросло до 92 тысяч человек

Коллапс на рынке труда вызвала эпидемия.

По состоянию на 2020 год, на учете в петербургской службе занятости числится 92 тысячи человек – на 77 тысяч больше, чем в 2019-ом. Об этом сообщил глава городского Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко.

При этом руководитель отметил, что официально трудоустроены 3 миллиона 80 тысяч петербуржцев. Из-за кризиса после эпидемии коронавируса пришлось увеличить размер пособия по безработице. Это в свою очередь привело к тому, что граждане, получающие "серую" зарплату, встали на учет. Это не могло пагубно не сказаться на экономике города.

Кроме того, во время жестких ограничительных мер сократилось количество вакансий. В конце июля их было только 34 тысячи. На рабочее место претендовали 3 человека против 2 человек в 2019 году.

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