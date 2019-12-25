  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За сутки в Петербурге скончались больше зараженных COVID-19, чем в Москве
Сегодня, 14:22
66
lizapoluda

За сутки в Петербурге скончались больше зараженных COVID-19, чем в Москве

0 0

Город поставил антирекорд за прошедшие сутки.

За прошедшие сутки в Петербурге обнаружено 18 летальных случаев заражения COVID-19. Эта цифра превысила показатели предыдущего дня в 3 раза.

Более того, как сообщает оперативный штаб, город поставил антирекорд по смертности в этот день.

Отметим, что в Москве за прошедшие сутки от коронавируса скончались 10 человек. Свердловская, Ульяновская и Мурманская области зафиксировали по 7 летальных исходов. 

Ранее мы рассказали о том, что за последние сутки на коронавирус обследовали свыше 20 тысяч петербуржцев.00:33

Фото:  Piter.TV

Теги: санкт-петербуг
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии