За сутки в Петербурге скончались больше зараженных COVID-19, чем в Москве

Город поставил антирекорд за прошедшие сутки.

За прошедшие сутки в Петербурге обнаружено 18 летальных случаев заражения COVID-19. Эта цифра превысила показатели предыдущего дня в 3 раза.

Более того, как сообщает оперативный штаб, город поставил антирекорд по смертности в этот день.

Отметим, что в Москве за прошедшие сутки от коронавируса скончались 10 человек. Свердловская, Ульяновская и Мурманская области зафиксировали по 7 летальных исходов.

Ранее мы рассказали о том, что за последние сутки на коронавирус обследовали свыше 20 тысяч петербуржцев.00:33

Фото: Piter.TV