Число безработных в Петербурге сократилось в два раза за полгода

На данный момент на учете в качестве безработных состоит почти 50 тысяч жителей.

В среду, 31 марта, в пресс-службе Смольного поделились статистикой безработицы в Петербурге. По последним данным, сейчас на учете стоят 49,8 тысячи жителей.

Показатели практически в два раза меньше, чем в сентябре 2020 года, когда безработными числились 108 тысяч петербуржцев. По словам губернатора Александра Беглова, снятие ограничений восстанавливает экономику города. К обычному режиму вернулись многие предприятия и организации. Кроме того, поддержку бизнесу оказались меры, принятые администрацией во время пандемии.

Также правительство России опубликовало постановление, согласно которому петербуржцы могут регистрироваться в качестве безработных в дистанционном режиме.

Ранее мы писали, что Уставной суд признал, что в Петербурге дискриминируют бездомных.

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