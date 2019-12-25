Число безработных в Петербурге сократилось в 2,5 раза

По мнению губернатора, такой динамике поспособствовали принятые регионом и страной меры.

В понедельник, 26 апреля, число безработных петербуржцев сократилось в 2,5 раза за 8 месяцев. Об этом заявили в Смольном после рабочего совещания губернатора города.

На встрече обсудили итоги выполнения государственной программы "Содействие занятости населения в Петербурге", а также цели и задачи на текущий год.

Губернатор справедливо отметил, что ситуация на рынке труда постепенно улучшается, с октября 2020 года число безработных сократилось до 45 тысяч человек. Кроме того, в Петербурге уровень безработицы в городе составляет 2,9 процента, что в два раза ниже, чем в среднем по России.

Также социальные выплаты получают почти 180 тысяч безработных горожан, практически 75 тысяч человек, вставших на учет в службе занятости, нашли работу. Однако существует нехватка рабочих мест для женщин с детьми и инвалидов – градоначальник поручил уделить этому особое внимание.

На данный момент Петербург находится на первом месте среди регионов страны по уровню занятости инвалидов трудоспособного возраста – 37%. В планах – довести этот показатель до 50 процентов.

Ранее мы писали, что петербуржцам на 100 лет будут выплачивать 25 тыс. рублей.

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