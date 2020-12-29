Число безработных в Петербурге снизилось на 25% с пиковых значений в период пандемии

На данный момент в Петербурге 81 тысяча безработных.

В четверг, 28 января, первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Николай Рогачаев в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявил, что с лета 2020 года число безработных начало снижаться и не сравнится с показателями января того же года.

По его словам, пиковое количество безработных было в августе и начале сентября 2020 года. Тогда цифры достигали 109 тысяч человек. На данный момент число безработных достигло 81 тысячи человек. По мнению специалиста, заметен тренд на снижение уровня безработицы.

По заявлению Росстата, в 2020 году в России число безработных выросло на 24,7%, что составило примерно 4,3 миллиона человек.

Ранее мы писали, что Путин призвал к концу года добиваться полного восстановления рынка труда.

Фото: Piter.TV