За две недели их число выросло на 60%.

Во вторник, 9 июня, стало известно о том, что число безработных в Петербурге превысило 80 тысяч человек. Об этом сообщил председатель городского комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко.

Согласно данным, в Петербурге за две недели число безработных выросло на 60%. Эксперты предполагают, что из-за пандемии коронавируса в Северной столице работу могут потерять 70 тыс. человек. Соответствующие цифры наблюдались лишь в середине 1990-х годов.

В городской Центр занятости с 30 марта по 9 июня уже обратились 88,9 тыс. петербуржцев.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге пик смертности из-за коронавируса ожидается в конце июня.

Фото:pixabay