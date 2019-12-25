В центр занятости обратились с начала года 96 887 человек.

В четверг, 21 мая, стало известно о том, что число безработных в Петербурге превысило 50 тысяч человек. Об этом сообщает директор Центра занятости населения Санкт-Петербурга (ЦЗН) Юлия Горохова.

Известно, что в центр занятости обратились 96 887 петербуржцев. При этом заявка от работодателей составляет всего лишь 31 тысяч человек.

В службе отметили, что ближайшие месяцы в Северной столице образуется ещё 20 тысяч безработных.

Ранее мы сообщали о том, что Госдума одобрила новые правила расторжения аренды без штрафов.

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