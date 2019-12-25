Число банкротств в Петербурге сократилось до пятилетнего минимума

При этом Петербург занимает третью строчку в стране по числу корпоративных банкротств.

По итогам I полугодия 2023 года банкротами в Северной столице были признаны 200 юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств, а также 5,3 тыс. физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Таким образом, количество банкротств среди организаций сократилось более чем наполовину и достигло пятилетнего минимума. Статистику приводит "РБК Петербург", ссылаясь на данные Федресурса.

При этом Петербург занимает третью строчку в стране по числу корпоративных банкротств. Город обогнали Москва (618 шт.) и Московская область (218 шт.). В Ленобласти за год обанкротилось только 14 предприятий.

В период с января по июнь 2023 года в городе на Неве зафиксировано 5,3 тыс. сообщений о введении судами процедур реализации имущества в отношении физлиц и ИП.

Ранее эксперты прокомментировали законопроект об отмене "платежного рабства".

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