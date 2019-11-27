Число аварий на трассе М-11 уменьшилось вдвое

Показатели удалось снизить благодаря

На скоростной трассе М-11 "Петербург – Москва" за год снизилось число аварий, сообщили в пресс-службе "Магистрали двух столиц".

Отмечается, что коэффициент аварийности сократился с 7,2 аварии на 100 тысяч автомобилей в январе до 3,5 на 100 тысяч автомобилей в октябре. Таких результатов удалось добиться благодаря слаженной работе операторов Центра управления дорожным движением и аварийных комиссаров. Так, комиссары прибывают на место аварии в течение 15 минут. Они помогли более, чем двум тысячам водителей, которые попали в ДТП.

Кроме того, на трассе невозможно столкнуться лоб в лоб: направления разделены четырехметровой полосой безопасности. Также 17 зверопроходов оборудовали двухметровым заграждением.

Чаще всего водители сталкиваются с барьерным ограждением или шлагбаумом на пункте оплаты – отвлекаются на телефон, засыпают или проявляют невнимательность.

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Фото: Piter.TV