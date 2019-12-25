За возвращением денег клиенты могут обратиться в любую железнодорожную кассу.

В среду, 8 апреля, стало известно о том, что между Москвой и Петербургом сократят число "Сапсанов" . Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующие меры компания РЖД ввела из-за снижения спроса на фоне пандемии коронавируса. В компании заявили, что с 13 по 29 апреля между Петербургом и Москвой будут курсировать только восемь "Сапсанов" в утренние и вечерние часы.

Отмечается, что за возвращением денег клиенты могут обратиться в любую железнодорожную кассу. Кроме того, деньги за билеты можно вернуть через интернет.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге выявили 34 новых случая коронавируса.

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