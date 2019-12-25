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Число ДТП в Петербурге снизилось в три раза из-за коронавируса
Сегодня, 12:31
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IRINA_CHALKINA

Число ДТП в Петербурге снизилось в три раза из-за коронавируса

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В Петербурге произошло 174 дорожно-транспортных происшествия.

В пятницу, 10 апреля, стало известно о том, что число ДТП в Петербурге снизилось в три раза из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

Как оказалось, в понедельник, 6 апреля, на дорогах Петербурга и Ленобласти произошло 205 ДТП, что на в три раза меньше за аналогичный период до самоизоляции. 

В свою очередь, в Ленобласти произошла всего лишь 31 авария. В ДТП пострадал один человек. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге выявили восемь сайтов по продаже аккаунтов каршеринга.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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