В Петербурге произошло 174 дорожно-транспортных происшествия.

В пятницу, 10 апреля, стало известно о том, что число ДТП в Петербурге снизилось в три раза из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как оказалось, в понедельник, 6 апреля, на дорогах Петербурга и Ленобласти произошло 205 ДТП, что на в три раза меньше за аналогичный период до самоизоляции.

В свою очередь, в Ленобласти произошла всего лишь 31 авария. В ДТП пострадал один человек.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге выявили восемь сайтов по продаже аккаунтов каршеринга.

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