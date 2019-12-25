В Петербурге выявили восемь сайтов по продаже аккаунтов каршеринга

Административные исковые заявления направлены в суд на рассмотрение.

В пятницу, 10 апреля, стало известно о том, что в Петербурге обнаружили восемь сайтов по продаже аккаунтов каршеринга. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Невского района.

В ведомстве напомнили, что федеральным законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" запрещено распространение информации, за которую предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Также в прокуратуре заявили, что за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения предусмотрена административная ответственность.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы жалуются на переполненный транспорт в часы пик.

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