В Петербурге выявили восемь сайтов по продаже аккаунтов каршеринга

В пятницу, 10 апреля, стало известно о том, что в Петербурге обнаружили восемь сайтов по продаже аккаунтов каршеринга. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Невского района.
В ведомстве напомнили, что федеральным законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" запрещено распространение информации, за которую предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Также в прокуратуре заявили, что за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения предусмотрена административная ответственность.
Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы жалуются на переполненный транспорт в часы пик.
Фото:pixabay
Обсуждение ( 0 )