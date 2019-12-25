Петербуржцы жалуются на переполненный транспорт в часы пик

С пятницы, 10 апреля, на маршрутах в разных районах города будет увеличено количество автобусов.

В пятницу, 10 апреля, стало известно о том, что в Петербурге увеличат количество автобусов в разных районах города. Как оказалось, горожане жалуются на переполненный транспорт в часы пик.

В частности, дополнительный подвижной состав будет направлен на маршруты №№ 8, 11, 102, 142, 145, 145а, 326. В общей сложность сегодня количество общественного транспорта увеличится на 47 единиц техники.

При этом "Пассажиравтотранс" напоминает горожанам о необходимости соблюдения режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржец намерен оспорить в суде запрет на посещение парков.

Фото:Piter.TV