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В Петербурге выросла численность населения до 5,4 миллиона человек
Сегодня, 16:42
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nastya960

В Петербурге выросла численность населения до 5,4 миллиона человек

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Это на 32 тысячи человек больше.

В Петербурге за прошлый год выросло число жителей. По данным на 1 января 2019 года, показатель составил 5,4 млн человек (+ 32 тыс. человек). Об этом сообщила пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре.

Больше всего новых жителей появилось в Выборгском, Красносельском и Пушкинском районах. Также в 2018 году город достиг целевого показателя по вводу в эксплуатацию жилья в объеме не менее 3 млн "квадратов".

Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года.

Фото: Piter.TV

Теги: архитектор, градостроение, население
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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