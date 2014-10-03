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Численность населения Ленобласти превысила 1,9 млн. человек
Сегодня, 13:03
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Численность населения Ленобласти превысила 1,9 млн. человек

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Росстат опубликовал свежие данные о численности населения в Ленинградской области.

Численность населения Ленинградской области превысило 1 миллион 900 тысяч человек. Эти данные приводит Федеральная служба государственной статистики. 

К концу первой половины 2021 года, за счет прироста численности мигрантов и рождаемости, в городах Ленобласти насчитывается 1279,5 тысяч человек, а в деревнях и селах - 620,6 тысяч.

При этом перепись населения в Ленинградской области в рамках всероссийской переписи пройдет с 1 по 31 октября 2021 года, с окончанием отпускного сезона и выборной кампании. Росстат опубликует ее итоги в четвертом квартале 2022 года. 

Фото: Pexels

Теги: ленобласть, перепись населения, росстат, численность населения
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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