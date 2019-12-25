Перепись населения пройдет в Ленобласти с 1 по 31 октября

Численность населения в Ленинградской области пересчитают в рамках всероссийской переписи.

С 1 по 31 октября 2021 года в Ленинградской области, с окончанием отпускного сезона и выборной кампании, в рамках всероссийской переписи населения пройдут мероприятия по установлению численности и состава населения. Росстат опубликует предварительные итоги в апреле следующего года и окончательные - в четвертом квартале 2022 года.

На 1 января текущего года в Ленинградской области проживают 1 892 700 человек; новая перепись позволит собрать более точные данные о численности и структуре населения для улучшения качества жизни, комментирует губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Эти сведения дают представление о требуемом развитии территории, строительстве детских садов, школ, поликлиник, запуске новых транспортных маршрутов, строительстве дорог.

Перепись 2021 года будет цифровой. Жители смогут заполнить переписной лист на Госуслугах или в специальном пункте. Приверженцы классического метода сбора данных смогут оставить их сотрудникам переписного участка - сейчас уже укомплектовывается штат из 5215 переписчиков и контролеров. В любом из вариантов перепись останется анонимной и конфиденциальной - от участников не потребуются данные паспорта и номер телефона.

Проживающие на территории страны больше года люди смогут ответить на 33 вопроса, среди которых: пол, возраст, гражданство, владение языками, место рождения, национальность, образование, состояние в браке, наличие детей, способ заработка, форма занятости, информация о жилом помещении.

Ранее в Петербурге зафиксировали естественную убыль населения.

Фото: Pixabay