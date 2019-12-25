Районную администрацию оштрафовали за мангал и несогласованный забор в Московском парке Победы

Парк признан памятником культуры.

Московский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности Администрацию Московского района города. Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, чиновников признали виновными в нарушении требований законодательства об охране объектов.

Как выяснилось, в ноябре прошлого года КГИОП осмотрел Московский парк Победы, являющийся объектом культурного наследия, и простое здание №188А на Московском проспекте, находящееся в границах территории памятника. В результате осмотра специалисты обнаружили на здании установленные трубы системы вентиляции, белый деревянный забор по периметру, который нарушили облик самого здания и всего парка. Кроме того, на террасе у здания располагался киоск, холодильник, склад небольших диванов, биотуалеты, пластиковые баки и контейнеры, мангал. Разрешительную документацию для выполнения подобных работ КГИОП не выдавал, а собственники объекта не обращались в комитет за получением задания на проведение работ по сохранению. Также эксперты увидели при осмотре потрескавшееся плиточное мощение террасы, сколотый гранитный поребрик, загрязненную поверхность отделочного камня.

Суд назначил штраф в 100 000 рублей.

Ранее мы писали, что при разборе креста на кафедральном соборе в Гатчине нашли 34-летнюю записку.

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