При разборе креста на кафедральном соборе в Гатчине нашли 34-летнюю записку

Бригада рабочих оставила "потомкам" послание.

Специалисты нашли при разборе креста собора в Гатчине записку, которая была оставлена мастерами в 1986 году. Об этом рассказала пресс-служба правительства Ленинградской области.

Крест установлен на куполе собора Святого Апостола Павла. В письме говорится о том, что в прошлый раз ремонт 7-метрового креста проводился в 1986 году. Нижнюю часть отремонтировали, а верхнюю заново изготовили из нержавеющей стали. Общий вес креста составляет около 400 кг, на него пошло 28 книжек золота по 60 листов.

Собор покрылся лесами летом 2020-го года. В нем идет капитальная реставрация. Всего на соборе установлены пять крестов.

Фото: Telegram / Админка Ленобласти