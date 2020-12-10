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При разборе креста на кафедральном соборе в Гатчине нашли 34-летнюю записку
Сегодня, 17:46
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nadezhda_sib

При разборе креста на кафедральном соборе в Гатчине нашли 34-летнюю записку

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Бригада рабочих оставила "потомкам" послание.

Специалисты нашли при разборе креста собора в Гатчине записку, которая была оставлена мастерами в 1986 году. Об этом рассказала пресс-служба правительства Ленинградской области.

Крест установлен на куполе собора Святого Апостола Павла. В письме говорится о том, что в прошлый раз ремонт 7-метрового креста проводился в 1986 году. Нижнюю часть отремонтировали, а верхнюю заново изготовили из нержавеющей стали. Общий вес креста составляет около 400 кг, на него пошло 28 книжек золота по 60 листов. 

Собор покрылся лесами летом 2020-го года. В нем идет капитальная реставрация. Всего на соборе установлены пять крестов.

Фото: Telegram / Админка Ленобласти

Теги: гатчина, крест, реставрация, собор
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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Caete Pablo
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Tremendo que bueno es saberlo

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