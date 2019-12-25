Причиной ускорения темпов вакцинации в правительстве называют "риск возникновения третьей волны эпидемии" коронавируса.

Чиновников районных администраций в Смольном попросили привиться от COVID-19. Об этом порталу "Фонтанка" сообщили источники в правительстве 13 мая.

Так, недавно главы районов получили соответствующее письмо от аппарата вице-губернатора Олега Эргашева. В записи, разосланной после заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом, просят провести в районных администрациях кампанию по вакцинации "Спутником V" среди подчиненных.

Бумагу в администрациях районов получили в начале мая. Причиной ускорения темпов вакцинации в правительстве называют "риск возникновения третьей волны эпидемии" коронавируса. Поручение о привлечении к вакцинации чиновников принял губернатор Петербурга Александр Беглов, отмечают в издании.

По данным на 12 мая, от коронавируса в Петербурге привили более 596 тысяч человек. Из общего числа привитых (596 806) полностью закончили цикл вакцинации 491 547 человек. В поликлиниках остается 94 516 комплектов вакцины, которые не были израсходованы.

Фото: Piter.tv