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От коронавируса в Петербурге привили более 596 тысяч человек
Сегодня, 18:58
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От коронавируса в Петербурге привили более 596 тысяч человек

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В поликлиниках остается 94 516 комплектов вакцины, которые не были израсходованы.

От коронавируса в Петербурге привили более 596 тысяч человек. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 12 мая, распространяемой пресс-службой Смольного.

В отчете приводится информация, что из общего числа привитых (596 806) полностью закончили цикл вакцинации 491 547  человек. В поликлиниках остается 94 516 комплектов вакцины, которые не были израсходованы.

За весь период в Петербурге вакцинировано 596 806  человек. Из них 491 547 полностью завершили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привито 4 233 человека, вторично – 9 584. Нарастающий итог поступившей в город вакцины – 785 702 комплекта. Вакцина ежедневно доставляется в пункты вакцинации. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент – 94 516  комплектов. Остаток на фармбазе  -  94 380.   Запас вакцины в городе составляет 188 896 комплектов  доз.

– сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцинация, коронавирус, петербург
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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