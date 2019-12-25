В поликлиниках остается 94 516 комплектов вакцины, которые не были израсходованы.

От коронавируса в Петербурге привили более 596 тысяч человек. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 12 мая, распространяемой пресс-службой Смольного.

В отчете приводится информация, что из общего числа привитых (596 806) полностью закончили цикл вакцинации 491 547 человек. В поликлиниках остается 94 516 комплектов вакцины, которые не были израсходованы.

За весь период в Петербурге вакцинировано 596 806 человек. Из них 491 547 полностью завершили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привито 4 233 человека, вторично – 9 584. Нарастающий итог поступившей в город вакцины – 785 702 комплекта. Вакцина ежедневно доставляется в пункты вакцинации. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент – 94 516 комплектов. Остаток на фармбазе - 94 380. Запас вакцины в городе составляет 188 896 комплектов доз. – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19.

Фото: Piter.tv