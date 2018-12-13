Чиновников Росимущества по Петербургу подозревают в причастности к хищению леса

Должностные лица могли помогать частникам незаконно вывозить древесину.

Следственный комитет Петербурга заявил о новом выявленном эпизоде по хищению леса. В преступлении обвиняются чиновники из Росимущества. Они якобы помогали частной компании "Огни города" незаконно вывозить лесной массив.

На данный момент в рамках расследования известны 13 аналогичных эпизодов. Некоторых участников схемы уже привлекли к уголовной ответственности. Обвинения предъявлены восьми ответственным лицам ведомства. В частности, их подозревают в подготовке поддельной документации о праве перемещения древесины. Легализация мошеннической схемы проходила таким образом: фирма выкупала лес по минимальной стоимости, без привлечения к торгам третьих участников.

Общий ущерб от действий злоумышленников оценивается в 50 миллионов рублей.

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