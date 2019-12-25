Госслужащим Петербурга расскажут, о чем можно и нельзя говорить в командировке за границей

Инструктаж будет проводиться за 5 дней до выезда.

Госслужащие Петербурга будут проходить инструктаж в комитете по внешним связям перед заграничными командировками. Соответствующие поправки в постановление правительства проходят антикоррупционную экспертизу. Документ опубликован на сайте Смольного.

Речь идет о служащих, у которых есть доступ к гостайне. Инструктаж будет проводиться за 5 дней до поездки. Это необходимо для "определения объема информации, которую они смогут использовать в беседах с иностранными гражданами" на время командировки.

Изменения будут внесены в постановление №1446.

Ранее в Смольном рассказали, сколько чиновников вакцинировались от COVID-19.

Фото: Piter.TV