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Госслужащим Петербурга расскажут, о чем можно и нельзя говорить в командировке за границей
Сегодня, 17:31
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Госслужащим Петербурга расскажут, о чем можно и нельзя говорить в командировке за границей

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Инструктаж будет проводиться за 5 дней до выезда.

Госслужащие Петербурга будут проходить инструктаж в комитете по внешним связям перед заграничными командировками. Соответствующие поправки в постановление правительства проходят антикоррупционную экспертизу. Документ опубликован на сайте Смольного.

Речь идет о служащих, у которых есть доступ к гостайне. Инструктаж будет проводиться за 5 дней до поездки. Это необходимо для "определения объема информации, которую они смогут использовать в беседах с иностранными гражданами" на время командировки.

Изменения будут внесены в постановление №1446. 

Ранее в Смольном рассказали, сколько чиновников вакцинировались от COVID-19. 

Фото: Piter.TV

Теги: гостайна, командировка, чиновники
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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