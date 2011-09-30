Чиновники пообещали открыть набережную реки Оккервиль в ближайшее время

Глава администрации Красногвардейского района Евгений Разумишкин оценил работы по благоустройству набережной реки Оккервиль от Уткина до Заневского моста. Он заявил в своем tg-канале, что в ближайшее время зона для прогулок откроется.
Сейчас работы находятся на завершающем этапе. На текущий момент подрядчики установили оборудование, детскую площадку, привели в порядок прогулочную зону.
Теперь сюда нужно привезти необходимое оборудование. Только после этого пространство для отдыха можно будет открыть для горожан.
Ранее на Piter.tv: дом Занина разваливается из-за стройки по соседству.
Фото: Телеграм / Раzумишкин
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