Чиновники пообещали открыть набережную реки Оккервиль в ближайшее время

По словам главы Красногвардейского района, на территорию еще нужно доставить необходимое оборудование.

Глава администрации Красногвардейского района Евгений Разумишкин оценил работы по благоустройству набережной реки Оккервиль от Уткина до Заневского моста. Он заявил в своем tg-канале, что в ближайшее время зона для прогулок откроется.

Сейчас работы находятся на завершающем этапе. На текущий момент подрядчики установили оборудование, детскую площадку, привели в порядок прогулочную зону.

Теперь сюда нужно привезти необходимое оборудование. Только после этого пространство для отдыха можно будет открыть для горожан.

Ранее на Piter.tv: дом Занина разваливается из-за стройки по соседству.

Фото: Телеграм / Раzумишкин