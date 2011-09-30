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Дом Занина разваливается из-за стройки по соседству
Сегодня, 14:19
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Дом Занина разваливается из-за стройки по соседству

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Около известного восьмиугольника возведут многоэтажный жилой комплекс.

В Петроградском районе разваливается доходный дом Занина. Об этом сообщили горожане в tg-канале "Раньше всех. Петербург". 

По версии автора поста, обрушение фасада происходит из-за строительства по соседству нового жилого комплекса комфорт-класса.

Уникальный двор восьмиугольник разваливается на глазах. Трещины могут стать еще больше, и дом рухнет, как карточный домик. Но застройщик уверен, что всё пройдёт гладко, и оба дома будут стоять.

Телеграм-канал "Раньше всех. Петербург"

Ранее на Piter.tv: в центре Петербурга обрушилась часть фасада приюта принца П. Г. Ольденбургского.

Фото: Телеграм / Раньше всех. Петербург

Теги: дом занина, кгиоп, разваливается дом, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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