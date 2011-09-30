Дом Занина разваливается из-за стройки по соседству

В Петроградском районе разваливается доходный дом Занина. Об этом сообщили горожане в tg-канале "Раньше всех. Петербург".
По версии автора поста, обрушение фасада происходит из-за строительства по соседству нового жилого комплекса комфорт-класса.
Уникальный двор восьмиугольник разваливается на глазах. Трещины могут стать еще больше, и дом рухнет, как карточный домик. Но застройщик уверен, что всё пройдёт гладко, и оба дома будут стоять.
Телеграм-канал "Раньше всех. Петербург"
Ранее на Piter.tv: в центре Петербурга обрушилась часть фасада приюта принца П. Г. Ольденбургского.
Фото: Телеграм / Раньше всех. Петербург
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