Чиновники и депутаты Петербурга смогут получать ДМС за счет бюджета города

В Петербурге государственным служащим оплатят полисы ДМС по новому закону.

На прошлой неделе Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло закон, который дает возможность оплачивать полисы добровольного медицинского страхования (ДМС) для чиновников и депутатов за счет средств городского бюджета. Документ был одобрен сразу в двух чтениях.

Изначально законопроект регулировал только порядок предоставления отпусков госслужащим, однако в него была внесена поправка о введении ДМС. Депутат Денис Четырбок пояснил, что право оплачивать ДМС за счет бюджета предоставлено регионам на федеральном уровне.

По его словам, будут проведены конкурсные процедуры для определения стоимости программы для города. Чиновники и депутаты при этом сохраняют право пользоваться обычным полисом обязательного медицинского страхования (ОМС), так как стандартный пакет ДМС не включает все медицинские услуги, например стоматологию.

Также депутат отметил, что многие крупные предприятия, включая метрополитен, уже предоставляют своим сотрудникам полисы ДМС, что соответствует практике поддержки здоровья работников.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге предлагают примерно 1,5 тыс. вакансий для людей с инвалидностью.

Фото: Piter.TV