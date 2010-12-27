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В центре Петербурга закрыли незаконную автолавку с кофе
Сегодня, 8:24
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Alena_Zinovieva

В центре Петербурга закрыли незаконную автолавку с кофе

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Уполномоченные сотрудники изъяли оборудование и продукты на сумму в несколько миллионов рублей.

В центре Петербурга закрыли незаконную автолавку по продаже кофе. Об этом пишет пресс-служба комитета по вопросам законности.

Автомобиль с кофемашиной, пластиковыми контейнерами и сиропами был припаркован возле одной из главных достопримечательностей города. Мобильную кофейню чиновники заметили случайно во время патрулирования.

Уполномоченные сотрудники изъяли оборудование и продукты на сумму в несколько миллионов рублей. В отношении владельца автолавки составили административный протокол за продажу в неустановленном месте.  Материалы дела направили в административную комиссию Центрального района Петербурга.

Ранее мы писали, что в Петербург не впустили партию риса с редкими мухами из Индии.

Фото: пресс-служба комитета по вопросам законности

Теги: незаконная продажа, продажа кофе, центральный район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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