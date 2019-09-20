В Петербург не впустили партию риса с редкими мухами из Индии 

В пятницу, 20 сентября, стало известно о том, что в Петербурге остановили груз из Индии. В рисе оказались личинки. ФГБУ "Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория".
Так, имаго многоядной мухи-горбатки обнаружили при досмотре товара в морском порту Санкт-Петербурга. Кроме того, в другом контейнере этой же партии было зафиксировано большое количество живых личинок и пупарий насекомых.
По словам специалистов, этот вид насекомых вреден для человека. Специалисты утверждают, что взрослые особи являются переносчиками холеры.
Ранее мы сообщали о том, что дожди размыли асфальт у выхода из станции метро "Проспект Славы" .
Фото и видео:Россельхознадзор
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