В Петербург не впустили партию риса с редкими мухами из Индии 

Этот вид насекомых вреден для человека, так как взрослые особи являются переносчиками холеры.

В пятницу, 20 сентября, стало известно о том, что в Петербурге остановили груз из Индии. В рисе оказались личинки. ФГБУ "Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория".

Так, имаго многоядной мухи-горбатки обнаружили при досмотре товара в морском порту Санкт-Петербурга. Кроме того, в другом контейнере этой же партии было зафиксировано большое количество живых личинок и пупарий насекомых.

По словам специалистов, этот вид насекомых вреден для человека. Специалисты утверждают, что взрослые особи являются переносчиками холеры.

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Фото и видео:Россельхознадзор