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Четыре иномарки для правительства Ленобласти обойдутся в 10 млн рублей
Сегодня, 15:49
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Четыре иномарки для правительства Ленобласти обойдутся в 10 млн рублей

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Заявки на участие в аукционе принимаются до 6 декабря.

Правительство Ленобласти собирается приобрести четыре иномарки для "зимнего комфорта". Информация появилась на сайте госзакупок.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 6 декабря. Начальная цена контракта – 10 миллионов рублей. Деньги выделят из областного бюджета.

Согласно документации, заказчик с разрешения Минпромторга планирует купить четыре Toyota Camry. На поставку отводится пять дней со дня подписания контракта. При этом автомобили должны быть оснащены пакетом "зимний комфорт" (обогрев руля, сидений, зеркал и стекол). 

Также ЗакС Ленобласти потратит почти 2,5 млн рублей на оплату телефонных разговоров депутатов.

Фото: pexels

Теги: toyota camry, закупки, чиновники
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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