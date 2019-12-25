Четыре иномарки для правительства Ленобласти обойдутся в 10 млн рублей

Заявки на участие в аукционе принимаются до 6 декабря.

Правительство Ленобласти собирается приобрести четыре иномарки для "зимнего комфорта". Информация появилась на сайте госзакупок.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 6 декабря. Начальная цена контракта – 10 миллионов рублей. Деньги выделят из областного бюджета.

Согласно документации, заказчик с разрешения Минпромторга планирует купить четыре Toyota Camry. На поставку отводится пять дней со дня подписания контракта. При этом автомобили должны быть оснащены пакетом "зимний комфорт" (обогрев руля, сидений, зеркал и стекол).

Также ЗакС Ленобласти потратит почти 2,5 млн рублей на оплату телефонных разговоров депутатов.

Фото: pexels