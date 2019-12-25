ЗакС Ленобласти потратит почти 2,5 млн рублей на оплату телефонных разговоров депутатов

Соответствующий аукцион появился на сайте госзакупок.

Законодательное собрание Ленобласти потратит почти 2,5 млн рублей на оплату телефонных разговоров депутатов. Соответствующий аукцион появился на сайте госзакупок.

Контракт вступит в силу 1 января 2022 года и завершится 31 декабря 2023 года. Подрядчику необходимо будет предоставить областному парламенту необходимое количество sim-карт, оборудование, усиливающее сигнал 3G и 4G, в 30 автомобилях и местах проживания депутатов. Также подрядчик обязан будет обеспечить на телефонах безлимитный интернет не менее 15 гигабайт, а на планшетах – не менее 50. Заявки на участие можно подать до 23 ноября.

Ранее в Ленобласти депутаты ЗАКС утвердили бюджет в первом чтении.

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