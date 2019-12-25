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ЗакС Ленобласти потратит почти 2,5 млн рублей на оплату телефонных разговоров депутатов
Сегодня, 19:29
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ЗакС Ленобласти потратит почти 2,5 млн рублей на оплату телефонных разговоров депутатов

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Соответствующий аукцион появился на сайте госзакупок. 

Законодательное собрание Ленобласти потратит почти 2,5 млн рублей на оплату телефонных разговоров депутатов. Соответствующий аукцион появился на сайте госзакупок. 

Контракт вступит в силу 1 января 2022 года и завершится 31 декабря 2023 года. Подрядчику необходимо будет предоставить областному парламенту необходимое количество sim-карт, оборудование, усиливающее сигнал 3G и 4G, в 30 автомобилях и местах проживания депутатов. Также подрядчик обязан будет обеспечить на телефонах безлимитный интернет не менее 15 гигабайт, а на планшетах – не менее 50. Заявки на участие можно подать до 23 ноября. 

Ранее в Ленобласти депутаты ЗАКС утвердили бюджет в первом чтении.

Фото: pexels.com

Теги: аукцион, закс ленобласти, телефонные разговоры
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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