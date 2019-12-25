В Ленобласти депутаты ЗАКС утвердили бюджет в первом чтении

Основные приоритеты бюджетной политики остаются социальные программы и национальные проекты. Больше половины расходов ─ 60,9% ─ будут направлены на социальную сферу.

Законодательное собрание Ленинградской области приняло в первом чтении законопроект о региональном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Об этом сообщает на сайте администрации области.

Бюджет сформирован на основе базового сценария прогноза социально-экономического развития региона. Первый заместитель председателя правительства области Роман Марков представил параметры бюджета. Так, доходы областного бюджета на 2022 год запланированы в объёме 160,7 млрд рублей, расходы — 164,1 млрд рублей.

Добавим, что основные приоритеты бюджетной политики остаются социальные программы и национальные проекты. Больше половины расходов ─ 60,9% ─ будут направлены на социальную сферу.

Ранее КИО принес в бюджет Петербурга больше 18 млрд рублей в 2021 году. В частности речь идет о доходах от приватизации городского имущества.

Фото: правительство Ленинградской области