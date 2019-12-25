КИО принес в бюджет Петербурга больше 18 млрд рублей в 2021 году

В частности речь идет о доходах от приватизации городского имущества.

В текущем 2021 году петербургский комитет имущественных отношений принес в городскую казну 18 млрд рублей благодаря доходам от приватизации имущества и доходам за аренду недвижимости. Об этом сообщил Смольный.

В ведении КИО находится больше 20 млн "квадратов" нежилой недвижимости. Существенный доход петербургская казна получает от работы комитета, отметил губернатор Александр Беглов. Напомним, комитет отпраздновал 30-летие со дня основания.

В Смольном уточнили, что за три десятилетия в Петербурге создана эффективная и понятная система управления имуществом.

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