Чиновникам могут запретить самостоятельный выбор мест для платных парковок в Петербурге

В предлагаемом законопроекте предусмотрено принятие отдельного закона, устанавливающего запрет на появление платных парковок у медицинских, образовательных и культурных учреждений.

Сегодня, 27 июня, депутаты Законодательного собрания "Яблока" предложили ввести запрет на самостоятельный выбор чиновниками мест для платных парковок. Об этом сообщили в социальных сетях партии.

В законопроекте "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О разграничении полномочий Законодательного собрания Санкт-Петербурга и правительства Санкт-Петербурга в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности на территории Санкт-Петербурга" предусмотрено принятие отдельного закона, устанавливающего запрет на появление платных парковок у медицинских, образовательных и культурных учреждений.

Акт предусмотрит и указание времени суток, когда в зоне платной парковки получится оставить машину без оплаты за место. Кроме того, тем же законом определятся положения по методу расчета платы за парковки, максимальный размер этой платы.

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Фото: Piter.TV