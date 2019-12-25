Чиновникам Петербурга запретили покидать Россию

По данным источников, ограничения коснулись не только сотрудников государственной гражданской службы, но и тех, кто работает в подведомственных учреждениях.

В пятницу, 25 февраля, стало известно, что сотрудники нескольких комитетов Смольного не могут покидать Россию с сегодняшнего дня. Об этом сообщают "Ведомости Санкт-Петербург" со ссылкой на двух госслужащих, которые анонимно поделились информацией.

По данным источников, ограничения коснулись не только сотрудников государственной гражданской службы, но и тех, кто работает в подведомственных учреждениях.

Как рассказала пресс-секретарь губернатора Петербурга Инна Карпушина, она "ничего не знает об этом".

Ранее мы писали, что Германия сообщила о "полной блокаде" российских банков.

Фото: pexels



