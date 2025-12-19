Чиновник в Петербурге рассмотрел жалобу на самого себя и получил штраф

Заместителя главы администрации Василеостровского района Петербурга оштрафовал суд.

Заместитель главы администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга был оштрафован судом за рассмотрение собственного нарушения, что является прямым пренебрежением процедурой работы с обращениями граждан.

Прокуратура Василеостровского района возбудила в отношении заместителя главы администрации района дело об административном правонарушении". Основанием для возбуждения дела стало рассмотрение чиновником жалобы, которая была подана непосредственно на его собственные неправомерные действия. Данная процедура нарушает установленный федеральным законодательством порядок работы с обращениями граждан. Суд установил вину должностного лица и назначил административный штраф по статье 5.59 КоАП РФ.

По информации издания ЗАКС.ру, фигурантом дела является Артем Гырле, занимающий должность заместителя главы администрации с мая 2024 года. В его ведении находятся вопросы благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и жилищного агентства района. Назначение Гырле состоялось после осуждения предыдущего заместителя Владлена Родионова за получение взятки в особо крупном размере.

Фото: Piter.TV