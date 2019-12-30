Чиновник рассказал, почему в Чечне непопулярны российские фильмы

Например, фильм "Т-34" даже не вошел в топ-20 по популярности в прокате.

Жители кавказских республик практически не смотрят фильмы российского производства. И хотя в масштабах страны многие предпочитают голливудские ленты отечественным, на Кавказе дела обстоят еще хуже. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы.

В пример приводится фильм "Т-34", который уверенно вошел в тройку лидеров в общенациональном прокате. В Чечне картина Алексея Сидорова даже не попала в двадцатку.

Руководитель государственного управления по кинематографии Министерства культуры Чечни Зелимхан Заурбеков рассказал openmedia.io, почему чеченцы так прохладно относятся к российским фильмам. Он признался, что в республике предпочитают ходить в кинотеатры на приключения и комедии. Поэтому военная драма "Т-34" не привлекла внимание. В свою очередь комедия Клима Шипенко "Холоп" собрала кассу, однако по сравнению с другими российскими регионами также проиграла по числу зрителей.

В то же время "культурный" чиновник противоречит сам себе. В интервью он заявил, что в число популярных среди чеченцев попал фильм чеченского режиссера Анзора Юшаева "Штурм". Это психологическая драма о событиях штурма Грозного. Семья, оказавшаяся под завалами, пытается вылезти и сталкивается с ужасами войны. Главная героиня – маленькая девочка. От полученного шока у нее происходит раздвоение личности. Она мысленно перемещается в другой мир и перестает чувствовать происходящее в реальной жизни.

Ранее мы писали, что фильм "Холоп" вновь возглавил российский прокат в выходные.