Чиновник Смольного решил отправиться добровольцем на военную службу

Иван Есипов проходил службу в 2019-2020 годах.

Заместитель председателя комитета по молодежной политике Иван Есипов решил отправиться добровольцем на службу в Вооруженные силы РФ. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Перед отправкой он встретился с губернатором Александром Бегловым, который, судя по всему, положительно относится к его инициативе.

30-летний Иван Есипов проходил службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации в 2019-2020 годах в звании младшего сержанта, был награждён знаком "За отличие" Западного военного округа. По словам пресс-службы администрации, чиновник решил стать добровольцем, когда узнал, что многие его бывшие сослуживцы получили повестки.

Комитет пообещал оказать семье Есипова всевозможную поддержку.

Ранее стало известно о том, что один депутат ЗакСа Петербурга получил повестку.

Фото: администрация Петербурга