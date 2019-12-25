Чиновницу из Красногвардейского района судят за травму ребенка

Начальник отдела благоустройства Красногвардейского района предстанет перед судом.

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении начальника отдела благоустройства и контроля за санитарным содержанием жилищного фонда Красногвардейского района. Ей предъявлены обвинения в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ).

Следствие установило, что чиновница ненадлежащим образом выполняла свои должностные обязанности, что привело к длительному нахождению игрового комплекса на проспекте Энергетиков в небезопасном состоянии. В августе 2025 года на этой площадке получил травму ребенок, сообщили в пресс-службе СК РФ по Петербургу.

Для сокрытия своей халатности обвиняемая внесла недостоверные сведения в официальный акт обследования площадки, хотя фактической проверки оборудования не проводилось. Следственными органами собрана достаточная доказательная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.tv