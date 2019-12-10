Чиновнице из Ленобласти грозит увольнение за мат на выступлении перед молодёжью

Глава Сосновоборского городского округа отметил, что чиновники не должны себе такого позволять.

Начальника отдела по молодёжной политике Александру Позднякову, которая мотивировала молодежь на форуме "Доброволец. ЛО" матом, уволят. Такое решение принял глава администрации Сосновоборского городского округа Михаил Воронков.

Михаил Воронков отметил, что муниципальный служащий не имеет права так выражаться в публичном обществе. Окончательные рекомендации вынесет комиссия по этике, но Воронков принял уже своё решение.

Ранее видеозапись с выступления чиновницы была опубликована в Telegram-канале "Тайны Ленинградского двора".

Никто, кроме вас, делать ничего не будет. Всем всё равно. <…> если вы не будете реально, попрошу за мою цензуру, е*****ь [много работать], – заявила Александра Позднякова

Сама чиновница осталась довольна своим выступлением и заявила, что таким образом хотела оживить зал.

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Видео: Telegram/ Тайны Ленинградского двора