Чиновница из Владимира призвала девушек не учиться, а рожать

Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев заявил, что многие неправильно поняли посыл заместителя директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлии Арсениной.

Россиянкам не стоит выбирать образование в ущерб материнству, заявила заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина. Об этом сообщила "Медиазона".

Чиновница заявила, что "чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины". Также она попросила матерей не ругать дочек за раннюю беременность вне брака, потому что ребенок – это "дар, который в жизни у некоторых бывает только раз".

Не все оценили по заслугам данный совет. На защиту Арсениной встал уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев, сообщило ТАСС. Он рассказал, что ее слова были не совсем правильно поняты. Арсенина лишь хотела сказать, что у молодых родителей выше шанс родить молодого ребенка.

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Видео: YouTube/ Nestlé